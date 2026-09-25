Concierto cancelado de Robbie Williams: Productora se pronuncia por devolución de entradas

La empresa que tuvo a su cargo la organización del segundo fallido concierto del cantante Robbie Williams en Lima, el cual debió desarrollarse la noche del jueves 24 de septiembre, emitió un comunicado anunciando el inicio de la devolución del dinero invertido por los fans para comprar entradas para el show.

Sin embargo, aclaró que este proceso es opcional, por lo que los fanáticos que así lo deseen podrán utilizar sus boletos para entrar al espectáculo que el cantante británico dará en la capital del Perú en una fecha aún no determinada.

“La nueva fecha, que se realizará dentro de su actual gira por Latinoamérica, será comunicada oficialmente en los próximos días. Quienes prefieran iniciar desde hoy el proceso de devolución de sus entradas, pueden hacerlo a través de www.Ticketmaster.pe, donde encontrarán la información y plazos para solicitarlo”, remarcó One Entertainment.

Puedes ver el comunicado completo de la productora que trajo a Robbie Williams al Perú aquí:

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