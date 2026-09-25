Valentina Valiente capítulo 144: ¿Peligra la familia de Dolores? Macarena descubre cómo destruir a Valentina

Sorprendida por las irregularidades en el pasado de la familia adoptiva de Valentina, Macarena increpó de entrada a la exdirectora del albergue: “¿Y cómo han dejado que pase eso?”. Ante la interrogante, Rebeca expuso las posibles alternativas del proceso de adopción: “Papel falsificado, familiar en el Estado, coima… No sé, pero cuidar un chibolo no es fácil. Imagínate cuatro”, un argumento que Macarena validó de inmediato: “Tiene todo el sentido del mundo”.

Decidida a calcular su próxima jugada contra su rival, Macarena planteó el escenario más destructivo: “Oye, Rebe, ¿qué pasaría en el hipotético caso que alguien denunciara esas adopciones ilegales?”. La respuesta de Rebeca fue contundente sobre el destino de los hermanos: “Esa es una muy buena pregunta: el Estado se haría cargo de esos niños”. Al escuchar la consecuencia legal, una fría sonrisa se dibujó en el rostro de Macarena.

Satisfecha con la respuesta, la exdirectora del albergue celebró la transacción: “Me alegra haberte ayudado”. Sin dudarlo, Macarena procedió a entregarle un monto adicional, lo que sorprendió a su informante: “¿Y este extra?”. Macarena justificó el pago: “Sé valorar una tarea bien cumplida”. El encuentro concluyó con una complicidad implícita entre ambas al sellar el acuerdo al unísono: “Tú nunca me has visto”.

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