Yo Soy Conciertos 2026: “Nino Bravo” conquistó al jurado y al público con “Libre”

Walter Alburuqueque encarnó a “Nino Bravo” y cantó el tema “Libre”. El participante transmitió pasión y nostalgia con su sentida interpretación, buscando demostrar que merece permanecer en la competencia. Tras el final de su presentación, el jurado compartió los siguientes comentarios.

Carlos Alcántara apreció la capacidad y técnica vocal de Walter, y comentó que ha tomado grandes decisiones en su actuación, logrando mejorar su imitación de acuerdo con lo que se le había pedido anteriormente.

Aldo Miyashiro declaró que su cantante favorito es Nino Bravo, porque le genera muchas emociones, y consideró que Walter logró transmitirle lo mismo que el artista original, alcanzando mayor seguridad en el escenario. Además, le dio el consejo de mirar más al público para aumentar la conexión.

Ricardo Morán discrepó un poco con la elección de la canción, ya que el tema que lo llevó a sentencia tenía una estrofa inicial muy grave, mientras que este nuevo tema exigía notas altas que, aunque logró alcanzar con esfuerzo, le hicieron perder un poco de volumen hacia el final.

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