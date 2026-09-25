Yo Soy Conciertos 2026: “Yola Polastri” sacó sonrisas con “Capitán De Los 7 Mares”

Mariella Montes vino a cantar como “Yola Polastri” el tema “Capitán De Los 7 Mares”. La participante destacó, como siempre, con su icónica coreografía junto a su vibrante elenco, sacando sonrisas a más de uno en el público, incluido el propio Ricardo Morán. Al terminar, el jurado compartió sus comentarios sobre su performance.

Aldo Miyashiro felicitó a Mariella por su buena presentación, y solo señaló que le faltó cierta “nasalidad” en algunas frases, un rasgo característico de Yola Polastri.

Carlos Alcántara calificó sus coreografías como perfectas. Además, resaltó que el timbre está cada vez más parecido al de la artista, aunque notó que ha descuidado un poco la entonación.

Finalmente, Ricardo Morán señaló que, en la primera frase de la letra, “Yo soy capitán”, la participante está empujando demasiado aire, lo que le resta la dulzura característica de Yola. Le sugirió trabajar en esos detalles para que, durante toda la canción, su interpretación suene lo más parecido posible a la artista original.

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