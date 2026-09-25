Yo Soy Conciertos 2026: “Ricky Martin” vivió una de sus mejores noches con “Vuelve”

Favio Enríquez vino a cantar como “Ricky Martin” con el tema “Vuelve”. Con una excelente caracterización y una gran entrega al personaje y al público, el participante tuvo una de sus mejores noches en la competencia, por lo que el jurado calificó su rendimiento con las siguientes acotaciones.

Carlos Alcántara dijo: “No entiendo hasta ahora por qué estás en sentencia”. Además, resaltó su afinación y la sensualidad de su interpretación, felicitándolo por su desempeño y mencionando que no tenía nada negativo por señalar.

Aldo Miyashiro comentó que, cuando sube la intensidad o el volumen en algunas frases, se puede percibir que se aleja un poco de la imitación, aunque, por lo demás, le pareció una notable presentación.

Finalmente, Ricardo Morán observó que el participante puede mostrar algunas inseguridades en el escenario al momento de tomar decisiones, lo que en ciertos detalles puede restarle magia a la presentación. Sin embargo, resaltó que tomó un riesgo interesante en la forma en que interpretó y entonó el tema.

No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!