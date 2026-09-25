Tormenta Nor’easter pone en alerta a Nueva York y la costa este de EE. UU. este fin de semana

Una tormenta Nor’easter amenaza con generar condiciones meteorológicas adversas en la costa este de Estados Unidos durante este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que el sistema provocará un periodo prolongado de lluvias y fuertes vientos, además de inundaciones costeras y oleaje elevado en sectores del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.

En Nueva York, las autoridades mantienen avisos por viento, oleaje e inundaciones costeras. El pronóstico contempla lluvias durante el sábado y domingo, mientras que las ráfagas podrían alcanzar cerca de 70 km/h en la ciudad y superar los 75 km/h durante algunos periodos. Las condiciones más adversas se esperan entre el viernes por la noche y el fin de semana.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA NOR’EASTER Y QUÉ ZONAS SERÁN AFECTADAS?

Un Nor’easter es un sistema de baja presión que se desarrolla o intensifica cerca de la costa este de Estados Unidos y suele estar acompañado por vientos procedentes del noreste. Estos fenómenos pueden provocar lluvias intensas, fuertes oleajes, erosión de playas e inundaciones costeras.

De acuerdo con el NWS, el sistema que se aproxima a la costa este tendrá una duración prolongada y podría mantener condiciones de lluvia y viento desde este viernes hasta el domingo. En el área de Nueva York, se esperan los mayores impactos por inundaciones costeras durante el sábado y domingo.

En Massachusetts y el sur de Nueva Inglaterra, el NWS también emitió advertencias por fuertes vientos e inundaciones costeras. La institución señala que las ráfagas podrían alcanzar niveles capaces de provocar daños en árboles y cortes de electricidad, especialmente en zonas costeras.

Entre las zonas que permanecen bajo vigilancia se encuentran Carolina del Norte, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts, aunque la intensidad de los efectos variará según la trayectoria que tome el sistema.

En Nueva York, Long Island, la ciudad de Nueva York y sectores cercanos a la costa figuran entre las áreas expuestas a fuertes vientos, lluvias y posibles inundaciones. En Massachusetts, el NWS mantiene advertencias por viento y riesgo de inundaciones costeras, además de oleaje elevado.

El organismo meteorológico estadounidense advierte que la combinación de viento, lluvia, oleaje e inundaciones costeras podría generar afectaciones en vías, árboles y servicios eléctricos durante el fin de semana.

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