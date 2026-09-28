Valentina Valiente capítulo 145: ¡Kathy le confiesa a Chubi que también le gusta!
Kathy pide hablar con Chubi, sin saber que Lolo y Tony se encuentran escondidos observando lo que ocurrirá entre ambos. Chubi le pide que se apure, pues le han dejado muchas tareas, hasta que se detiene sorprendido al escuchar a Kathy decir: “Tú también me gustas“.
La confesión deja a Chubi completamente descolocado y nervioso, sin saber cómo reaccionar, por lo que solo atina a preguntar si ya son “enamorados“.
Kathy le responde que aún no, ya que primero debe pedir permiso a su papá, el señor Wilfredo. Al inicio, con cierta inseguridad que rápidamente se convierte en certeza, Chubi acepta ir a hablar con Wilfredo para formalizar la relación como corresponde.
¿Logrará Chubi obtener el permiso de Wilfredo? Entérate de todo lo que viene para esta nueva parejita en Valentina Valiente.
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