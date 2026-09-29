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Valentina Valiente Capítulo 146: ¡Alejandro planea casarse con Macarena!

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Alejandro buscó a Macarena para expresarle unas palabras de admiración por sus recientes éxitos profesionales: “Felicidades por todo lo que has conseguido, estoy orgulloso de ti”, a lo que la joven respondió visiblemente emocionada: “Ay, qué lindo”.
Sin embargo, el momento cumbre llegó cuando Alejandro decidió dar el paso definitivo para consolidar su relación y dejar atrás cualquier incertidumbre del pasado: “También llevo un tiempo pensando en esto y es momento de dejar atrás las dudas y, aunque aún no tengo el anillo, creo que deberíamos ir planeando nuestro matrimonio”.
Impactada por la inesperada declaración, Macarena buscó reconfirmar las intenciones de su pareja: “¿Lo dices en serio?”, a lo que Alejandro respondió con un firme “Sí”. La romántica escena culminó con un apasionado beso entre ambos, marcando el inicio de los planes de boda y dejando abierto el impacto que esta noticia generará en el entorno de Valentina Ramos.

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