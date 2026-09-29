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Valentina Valiente Capítulo 146: Don Edmundo encara a Frida para descubrir la verdad de su secuestro

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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La escena inició con un gesto tajante por parte de Don Edmundo, quien le mostró la documentación legal para poner fin a su unión: “Estos papeles son de la demanda de divorcio”. Impactada y entre lágrimas, Frida buscó conmoverlo manifestando su arrepentimiento: “Estoy arrepentida del estúpido error que cometí, quiero retroceder el tiempo”.
A pesar de la firmeza inicial, Don Edmundo dejó ver que no todo está perdido, proponiendo una alternativa antes de dar el paso definitivo: “Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de darte una última oportunidad, siempre y cuando cumplas con una única condición”. Desesperada por recuperar su estabilidad, Frida aceptó sin dudarlo: “Sí, dime, lo que quieras”.
Fue en ese instante cuando Don Edmundo fijó su postura y exigió total transparencia sobre los pasajes más oscuros de su historia familiar: “Si de verdad quieres que te perdone y vuelva a confiar en ti, vas a tener que contarme la verdad sobre Rodrigo y Humberto Correa, y no quiero medias verdades (…) y cuando digo todo, también me refiero a tu secuestro”. Ante la contundente exigencia, Frida rompió en llanto, dejando en el aire la duda sobre si confesará todos sus secretos.

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