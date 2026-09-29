¿Cuáles son las multas por no ir a votar, no ser miembro de meso o incumplir la Ley Seca?

A solo días de la realización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 muchos se preguntan desde cuándo rige la denominada ‘Ley Seca’. Descubre en esta nota de Latina Noticias cuándo inicia la restricción de venta de alcohol en el territorio nacional debido a los comicios del domingo 4 de octubre a fin de evitar sanciones económicas y penales al respetar la normativa vigente.

¿Desde qué día y hora rige la ley seca en Perú por las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas comenzará el sábado 3 de octubre a las 8:00 a.m. y concluirá el lunes 5 de octubre a las 8:00 a.m.

Basándose en el Artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), esta medida de 48 horas busca garantizar que la ciudadanía sufrague en óptimas condiciones y mantener el orden público durante una jornada electoral, en la que se elegirá a los nuevos gobernadores regionales, así como alcaldes provinciales y distritales.

Restricciones y prohibiciones electorales

Más allá de la limitación de bebidas embriagantes, el marco legal establece pautas estrictas para el fin de semana de votación:

Comercio de alcohol: Cierre total de locales o espacios dedicados exclusivamente a este rubro y prohibición de venta en supermercados o bodegas.

Cierre total de locales o espacios dedicados exclusivamente a este rubro y prohibición de venta en supermercados o bodegas. Eventos masivos: Suspensión de funciones cinematográficas, teatrales y espectáculos públicos durante las horas de votación (domingo 4 de octubre de 7:00 am a 5:00 pm).

Suspensión de funciones cinematográficas, teatrales y espectáculos públicos durante las horas de votación (domingo 4 de octubre de 7:00 am a 5:00 pm). Reuniones políticas: Vetadas las concentraciones a menos de 100 metros de los centros de sufragio (domingo 4 de octubre de 7:00 am a 5:00 pm).

Vetadas las concentraciones a menos de 100 metros de los centros de sufragio (domingo 4 de octubre de 7:00 am a 5:00 pm). Actos proselitistas: Ningún candidato o partido puede realizar propaganda o mítines en este periodo.

Multas y castigos para infractores

El incumplimiento de estas disposiciones acarrea consecuencias severas bajo el Art. 390 de la LOE:

Económica: Multa no menor del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa (S/ 3,390 soles) .

no menor del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa . Penal: Pena privativa de la libertad no mayor a 6 meses por disturbios o resistencia a la autoridad.

Administrativa: Clausura inmediata definitiva o temporal del establecimiento comercial infractor.

Ten en cuenta que personal del JNE, en coordinación con las diversas municipalidades y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutarán operativos de vigilancia en todo el país para asegurar el cumplimiento estricto de la ley. Tanto expendedores como consumidores están sujetos a las fiscalizaciones preventivas.

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció los montos de las multas que se aplicarán a los electores que no acudan a votar o se resistan a ser miembros de mesa durante los comicios del domingo 4 de octubre, correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según el máximo organismo electoral, hay tres tipos de multas para los que no vayan a votar y los montos se fijan tomando en cuenta la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) de este año, que asciende a S/ 5,500.

Así, el JNE informó que en los distritos considerados de “pobreza extrema” el monto de la multa equivale al 0.5% de una UIT, es decir, S/ 27.50.

En tanto, en los distritos catalogados como de “pobreza no extrema”, la penalidad por no ir a sufragar asciende al 1% de una UIT, es decir, S/ 55.00.

Finalmente, en las jurisdicciones consideradas como “no pobres”, la multa equivale al 2% de una UIT, es decir, S/ 110.00.

Multa por no cumplir como miembro de mesa

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también dio a conocer el monto de la multa que se impondrá a los ciudadanos que no cumplan con asumir como miembros de mesa. En este caso, la penalidad asciende al 5% de una UIT, es decir, S/ 275.00.

Ten en cuenta que el pago de las multas es acumulable, es decir, si no cumples con ir a votar ni asumes tu papel como miembro de mesa, en caso hayas salido sorteado, pagarás una multa que podría llegar hasta los S/ 385.00.

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