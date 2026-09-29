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Valentina Valiente Capítulo 146: Leo enfrenta al extorsionador y recibe una seria amenaza

Valentina Valiente
Valentina Valiente Capítulo 146: Leo enfrenta al extorsionador y recibe una seria amenaza
vlevano@latina.pe
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La confrontación inició cuando el extorsionador lo abordó con sarcasmo: “A ver cuéntame, ¿para qué soy bueno?”, a lo que Leo respondió con contundencia: “Para nada, basura”. Ante la ironía del sujeto, Leo dejó en claro que no cederá ante los chantajes: “A mí no me intimidas. No te voy a dar ni un centavo (…) A mí me importa un rábano, tú no vas a meterte conmigo y mi negocio”.
Sin embargo, la respuesta del criminal tornó la situación sumamente peligrosa al exponer que tienen vigilados a toda su familia: “el problema es que eso solo asusta a los aficionados. Sabemos dónde vives, dónde vive tu exesposa con el bodeguero, el horario de Kathy, la rutina de Rocky, Jenny”. Al escuchar la amenaza explícita hacia su entorno, Leo reaccionó enfurecido y le propinó un fuerte golpe en el rostro.
El extorsionador se levantó para lanzar un ultimátum: “Una te perdono, una. ¿Dos? ¿Sabes lo que haría mi jefe con un ojo morado? No vuelves a ver a tu hija. Qué lástima que empezamos con el pie izquierdo. Esta no te la voy a dejar pasar: a partir de ahora tus cuotas no son de 800 soles, sino de 1000”.

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