Valentina Valiente Capítulo 146: Valentina descubre la trampa de Macarena y promete desenmascararla
Durante la conversación, Bárbara fue directa al asumir su parte en lo sucedido: “Macarena te hizo hablar y le contó a la mamá de Alejandro, y tú le dijiste. Exactamente, la mamá de Alejandro fue al bar a pedirme explicaciones de todo”.
Al atar cabos, Valentina comprendió el origen del video que le mostró la madre de Alejandro para hacerle creer que la engañaban: “¿Y esa grabación es la que me mostró su mamá diciendo que me sacó la vuelta?”. De inmediato, Gabo intervino para aclararle la manipulación detrás de todo: “Para que tú creyeras que te sacó la vuelta, porque realmente no sucedió”.
La revelación dejó al descubierto la estrategia usada para separarlos, llevando a Bárbara a reconocer el nivel de engaño: “Esa bruja nos movió a las dos como peones… todo fue una trampa de esa desgraciada”. Incapaz de contener la indignación, Valentina reaccionó con firmeza: “No puedo creerlo, te juro que tengo unas ganas de matarla… todos van a saber quién es la verdadera Macarena”.
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