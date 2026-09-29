Yo Soy Conciertos 2026: “Yola Polastri” revivió un icónico tema infantil con “Don Pepito”

Mariella Montes volvió a encarnar a “Yola Polastri” cantando uno de sus temas más emblemáticos y recordados, “Don Pepito”. Como siempre, acompañada de su elenco de baile, demostró la energía vibrante tan característica de Yola, realizando la icónica coreografía. El jurado estuvo atento a su presentación para luego compartir su devolución.

Tras superar una difícil situación de salud, Jely Reátegui regresó al jurado de Yo Soy, y lo primero que le mencionó a Mariella fue que la había extrañado en el escenario. Además, la felicitó por su energía y timbre, aunque le sugirió “ondular” un poco más sus movimientos, ya que la percibió algo rígida en ciertos momentos.

Carlos Alcántara reconoció la mejora en el timbre de la artista, sobre todo en la parte hablada, y la animó a aprovechar esa cualidad en algún momento de la canción para seguir acotando y hablando como Yola, algo que consideró lo más destacado de su presentación.

Finalmente, Ricardo Morán coincidió con el comentario de Carlos Alcántara, señalando que es una buena idea explotar ese gran parecido en el timbre al hablar como Yola, y sugirió acompañarlo con mayor naturalidad al interactuar con el público.

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