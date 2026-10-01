Valentina Valiente Capítulo 148: Gabo rechaza la propuesta de Jenny con una conmovedora despedida

Al notar la duda de Gabo, Jenny intentó convencerlo de sumarse al proyecto: “¿Ni siquiera lo vas a pensar? Míralo como un trabajo ligero”.
Sin embargo, Gabo aprovechó el espacio para reflexionar sobre lo que significó su etapa juntos y el motivo por el cual decidió involucrarse en ese momento: “Me sigue sorprendiendo que entré a Perro Calato por tener una marca reconocida… Yo lo hice por ti, por pasar tiempo juntos. Cada video, cada reunión era la oportunidad perfecta para pasar tiempo con mi persona favorita”.
Con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, confesó la profundidad de su entrega pasándole la factura al pasado: “Yo estaba perdidamente enamorado y tú eras feliz”.
Finalmente, el joven se mantuvo firme en su posición para evitar lastimarse nuevamente, rechazando la oferta de trabajo y deseándole lo mejor a la mujer que amó: “Por eso no puedo aceptar tu propuesta, no sería justo para ti o para mí. Deseo que encuentres a una persona que te quiera como mereces, te deseo lo mejor”. La emotiva declaración dejó a Jenny en lágrimas, marcando el cierre definitivo de su vínculo.
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