Yo Soy 2026: “Los Panchos” solo recibieron halagos del jurado con “Quizás, Quizás, Quizás”

Piero, Sebastián y Juan Diego encarnaron al trío musical “Los Panchos” con el tema “Quizás, Quizás, Quizás”. Con guitarra en mano y una escenografía adecuada a la ocasión, los participantes brillaron con su entregada interpretación, reflejando una enorme conexión y calma que dejaron encantado al público, al igual que al jurado, que solo tuvo halagos para la imitación.

Carlos Alcántara se limitó a felicitar a los tres participantes por su excelente actuación y las hermosas armonías logradas.

Jely Reátegui también los felicitó, reconociendo el mérito y la virtud de cada miembro del trío: Sebastián, por el engole y el gran timbre; Juan Diego, por su sentida interpretación y elegancia; y Piero, por las armonías de la canción.

Finalmente, Ricardo Morán reconoció el disfrute mostrado por Juan Diego, quien normalmente refleja concentración y seriedad, pero esta vez logró transmitir el goce y la energía propios del personaje. Además, mencionó un pequeño detalle en el sonido de las guitarras como el único punto a observar.

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