Yo Soy 2026: ¡”Leo Dan” se olvidó una parte de la letra en plena presentación y Ricardo le dijo esto!

Piero Tarrillo interpretó a “Leo Dan” con el tema “Qué Tiene La Niña”. Con la lírica y musicalidad romántica que lo caracteriza, Piero afrontó esta actuación con su mayor esfuerzo, acompañado del cariño del público, como el tierno gesto de una señora mayor que sostuvo su cartel frente a cámara. Durante la presentación, tuvo un pequeño tropiezo con la letra de la canción, un detalle que el jurado no dejó pasar al compartir sus apuntes.

Jely Reátegui le pidió trabajar más el acento y cantar desde el corazón, evitando que la interpretación se sienta superficial o mecánica, tras notar los nervios del participante durante su presentación.

Carlos Alcántara comentó: “Creo que es algo que le puede pasar a cualquiera, le pasa a los grandes actores”. Con ello, lo animó a seguir luchando en la competencia con la misma motivación, más allá de cualquier imprevisto que pueda ocurrir.

Finalmente, Ricardo Morán indicó que comenzó con el acento bastante marcado, tal como se le había sugerido anteriormente, aunque se fue perdiendo progresivamente conforme avanzaba la canción. Sobre el coro que no llegó a cantar, le recomendó no evidenciar tanto ese tipo de imprevistos con sus gestos, sugiriéndole recursos como invitar al público a cantar para resolverlo de forma más orgánica.

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