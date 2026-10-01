Yo Soy 2026: ¡Cachín y Ricardo se enfrentan en vivo por la intensidad del baile de “Elvis Presley”!

Álvaro Daniel nuevamente trajo el rock and roll como “Elvis Presley” con la mezcla musical “68 Comeback Special”.

Carlos Alcántara mencionó: “Yo cada día veo tu cara y cada día veo menos a Álvaro y más a Elvis”, felicitándolo por su enorme mejoría tras cada presentación, comparándola con el mismo proceso que tuvo en su imitación anterior en “Yo Soy” como “Frank Sinatra”, y solo le sugirió entregarse un poco más al baile.

Jely Reátegui le compartió un gran consejo de actuación: inventarse un secreto de alguien y fijarse en esa persona como si se conociera algo que no quiere que se sepa, lo que puede producir una malicia y picardía natural, generando también una risa interna que le otorga mayor profundidad al personaje de Elvis.

Finalmente, Ricardo Morán señaló que el comentario de Carlos Alcántara sobre el baile no aplicaba del todo, ya que, como gran conocedor del artista, sabe que esa versión de Elvis tenía 33 años en el especial que inspira la mezcla “68 Comeback Special”, etapa en la que su intensidad de baile decrecía naturalmente. Dejando en claro ese punto, afirmó que le había encantado la presentación.

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