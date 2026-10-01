X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Valentina Valiente

Valentina Valiente Capítulo 148: Mirkala sorprende a Lolo con una invitación al cine

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
Compartir
Mientras coordinaba los detalles para una emotiva dinámica dedicada a Valentina Ramos, Mirkala compartió la dinámica que organizó con los fanáticos: “Todo está quedando listo para la noche. Solo me falta escoger a las 5 chicas para la sorpresa de Vale; les he pedido por qué aman a Valentina y los 5 videos más originales serán las elegidas”.
La conversación tomó un giro distendido cuando Lolo comparó la iniciativa con un clásico cinematográfico: “Me hace acordar a una película que le gusta a mi abuelita, donde actúa Pelé”. De inmediato, Mirkala adivinó el título: “Ya sé, Escape a la victoria… Claro, es un clásico”.
Tras coincidir en su gusto por las producciones deportivas y confesar que la pasión por el fútbol la motivó a practicarlo, Mirkala se animó a proponer un plan espontáneo: “Están reestrenando Marty Supreme en el cine acá cerca y la función es en la tarde, podría ir antes de lo de Valentina”.
Sorprendido por la propuesta, Lolo reaccionó entre risas: “¿Me estás invitando al cine?”, a lo que Mirkala respondió con naturalidad para sellar la cita: “Claro pues, sonso. Yo ya la vi, pero quiero ir a volver a verla”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo