Valentina Valiente Capítulo 148: Mirkala sorprende a Lolo con una invitación al cine

Mientras coordinaba los detalles para una emotiva dinámica dedicada a Valentina Ramos, Mirkala compartió la dinámica que organizó con los fanáticos: “Todo está quedando listo para la noche. Solo me falta escoger a las 5 chicas para la sorpresa de Vale; les he pedido por qué aman a Valentina y los 5 videos más originales serán las elegidas”.
La conversación tomó un giro distendido cuando Lolo comparó la iniciativa con un clásico cinematográfico: “Me hace acordar a una película que le gusta a mi abuelita, donde actúa Pelé”. De inmediato, Mirkala adivinó el título: “Ya sé, Escape a la victoria… Claro, es un clásico”.
Tras coincidir en su gusto por las producciones deportivas y confesar que la pasión por el fútbol la motivó a practicarlo, Mirkala se animó a proponer un plan espontáneo: “Están reestrenando Marty Supreme en el cine acá cerca y la función es en la tarde, podría ir antes de lo de Valentina”.
Sorprendido por la propuesta, Lolo reaccionó entre risas: “¿Me estás invitando al cine?”, a lo que Mirkala respondió con naturalidad para sellar la cita: “Claro pues, sonso. Yo ya la vi, pero quiero ir a volver a verla”.
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