Valentina Valiente Capítulo 149: Dolores confiesa cómo adoptó a Valentina y sus hermanos

Dolores rememoró cómo nació el amor incondicional desde el primer día en que los acogieron: “Lo primero que pensamos Rómulo y yo al encontrarlos en la calle fue llevarlos a las autoridades al día siguiente. Pero bastó la primera noche que se quedaron con nosotros para enamorarnos de ustedes cuatro”.
Sin embargo, les impidieron cumplir el proceso por la vía legal: “…descubrimos que el Estado no nos permitía que nos quedemos con cuatro niños siendo personas adultas mayores que vivíamos en un cerro y ni agua teníamos”.
Ante la injusticia señalada por Valentina, Dolores admitió la arriesgada decisión que tomaron: “Un amigo de Rómulo nos contactó con un tramitador que nos iba a ayudar a conseguir los documentos… Le tuvimos que pagar sí, y no era poco. Rómulo vendió el carro con el que hacía taxi y con eso le pagamos todo”.
A pesar de la gravedad del asunto, Valentina reaccionó con infinito agradecimiento y contención hacia su abuela: “No tienes por qué pedir perdón, al contrario, estamos tan agradecidas contigo, abuela. Si no hubiera sido por ustedes, ¿qué hubiera sido de nosotros? Tú nos has dado un hogar, una familia, que es lo más importante”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.