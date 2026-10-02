Valentina Valiente Capítulo 149: ¡Gisela Valcárcel aparece por sorpresa y se queda encerrada con Valentina Ramos!

Mientras se encontraba en los camerinos de la televisión a punto de salir al aire, Mirkala notó su estado de conmoción e intentó asistirla: “Valentina, ¿estás bien, Valentina?”.

Incapaz de contener el llanto tras recordar que su abuela Dolores podría perder la custodia de los niños por los documentos falsos, Valentina salió huyendo del lugar: “Perdón, no puedo, lo siento, me tengo que ir”. Desesperada, Valentina corrió hasta ingresar a uno de los baños. Segundos después, la puerta se trancó y una voz desde el interior la saludó. Tras secarse el rostro y responder la cortesía, la otra persona advirtió la falla en la cerradura: “Ay no, ay no me digas… Hoy nos quedamos atrapadas, ¿sabes?”.

La tensión dio paso al asombro cuando la acompañante reconoció de inmediato a la artista: “Ay, perdón, ¿tú eres Valentina Valiente, la cantante de cumbia, verdad?”, a lo que Valentina respondió afirmativamente al descubrir que se trataba nada menos que de la icónica presentadora Gisela Valcárcel: “Sí… ¿Usted es Gisela?”.

Tras darse un cálido abrazo, la conductora le recordó su compromiso en pantalla: “Pero mira dónde, Valentina… Oye, tú tienes una entrevista antes que yo”. Sin más alternativa, ambas unieron sus voces para pedir auxilio a golpes desde el encierro: “¡Por favor, ayúdenos que nos hemos quedado atrapadas!”.

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