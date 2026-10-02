Valentina Valiente Capítulo 149: ¡Gisela Valcárcel aparece por sorpresa y se queda encerrada con Valentina Ramos!
Mientras se encontraba en los camerinos de la televisión a punto de salir al aire, Mirkala notó su estado de conmoción e intentó asistirla: “Valentina, ¿estás bien, Valentina?”.
Incapaz de contener el llanto tras recordar que su abuela Dolores podría perder la custodia de los niños por los documentos falsos, Valentina salió huyendo del lugar: “Perdón, no puedo, lo siento, me tengo que ir”. Desesperada, Valentina corrió hasta ingresar a uno de los baños. Segundos después, la puerta se trancó y una voz desde el interior la saludó. Tras secarse el rostro y responder la cortesía, la otra persona advirtió la falla en la cerradura: “Ay no, ay no me digas… Hoy nos quedamos atrapadas, ¿sabes?”.
La tensión dio paso al asombro cuando la acompañante reconoció de inmediato a la artista: “Ay, perdón, ¿tú eres Valentina Valiente, la cantante de cumbia, verdad?”, a lo que Valentina respondió afirmativamente al descubrir que se trataba nada menos que de la icónica presentadora Gisela Valcárcel: “Sí… ¿Usted es Gisela?”.
Tras darse un cálido abrazo, la conductora le recordó su compromiso en pantalla: “Pero mira dónde, Valentina… Oye, tú tienes una entrevista antes que yo”. Sin más alternativa, ambas unieron sus voces para pedir auxilio a golpes desde el encierro: “¡Por favor, ayúdenos que nos hemos quedado atrapadas!”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!