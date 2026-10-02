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Valentina Valiente Capítulo 149: ¿Se acaba el secreto? Gabo estuvo a punto de contar la verdad sobre Macarena a Alejandro

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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La escena inició con un recordatorio de Alejandro, quien busca reunir a sus seres queridos para celebrar su compromiso: “Bueno, yo me tengo que ir. Gabo, por favor, 8 en punto en mi casa, sí. No quiero que salgas con tus cosas de que se me olvidó, no sé qué… Por favor, puntual”.
Ante la incomodidad de Gabo, Alejandro insistió respaldando a su prometida: “Yo hablé con ella y, ¿adivina qué me dijo? Que quiere llevarse bien contigo. En serio, Maca quiere aceptar a la gente que me importa y créeme que tu relación con ella va a ser diferente”. Gabo, entre balbuceos, estuvo al borde de soltar toda la verdad: “Ay, Alejo, si yo pudiera…”.
En ese momento, Bárbara apareció para interrumpir la conversación antes de que cometiera una imprudencia. Apenas Alejandro se retiró, Bárbara encaró a Gabo: “¿Me parece o estabas a punto de contarle a Alejandro todo lo de Macarena?”. Bárbara lanzó un ultimátum: “Ni se te ocurra. Yo sé que te mueres por salvar a tu amiguito, pero si abres la boca, Valentina puede perder a sus hermanos para siempre”.

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