Valentina Valiente Capítulo 149: Macarena vuelve a amenazar a Gabo en plena reunión de Alejandro
Tras llegar a la reunión por su amigo, Macarena recibió a Gabo y le susurró una amenaza directa al oído antes de continuar con la actuación frente a todos: “Pórtate bien, ya sabes lo que está en juego… Gabrielito, te traigo una copita de champagne”.
Acto seguido, Macarena regresó junto a los invitados para dar paso a las emotivas palabras de la madre de Alejandro, quien festejó con ilusión la unión de la pareja: “Alejandro y yo muchas veces no estamos de acuerdo, pero si hay algo en lo que estamos 100% de acuerdo es en esto. Te conozco desde que naciste, Maca, y la verdad me da mucha alegría”.
Viendo sonreír a Macarena y sintiendo la impotencia de no poder revelar la verdad para proteger a la familia de Valentina, Gabo no tuvo más opción que empinarse la bebida de un solo trago para tolerar el momento.
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