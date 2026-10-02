Yo Soy 2026: El jurado quedó impresionado con la puesta en escena e interpretación de “Camila Cabello”

Valera imitó a “Camila Cabello” y cantó un tema muy exigente a nivel vocal, “Never Be The Same”. Fuera de lo desafiante de la canción, uno de los aspectos que realzó la presentación de Valera fue la increíble escenografía, creada con un juego de espejos que aportó una atmósfera hipnótica y envolvente. La participante no se quedó atrás y demostró su talento y autoexigencia, con lo que logró una maravillosa actuación.

Carlos Alcántara destacó un punto interesante de la performance: en la primera parte de la canción, el jurado no podía ver a Valera y solo le quedaba escucharla, lo que generó otro tipo de experiencia artística y le permitió apreciar, con mayor detenimiento, su parecido vocal con Camila Cabello. En la segunda mitad, al sumarse la puesta en escena y el baile, encontró esa soltura que buscaba en la participante.

Ricardo Morán también felicitó al equipo de producción encargado de la escenografía. Sobre la participante, le reconoció el mérito de afrontar una canción con muchos “melismas”, notas “altas” y “medios”, a las que, en general, logró darles un resultado impecable.

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