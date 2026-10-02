Yo Soy 2026: Ricardo Morán cuestionó a “Nino Bravo” por una declaración anterior

Walter Alburuqueque declaró tras su última participación, en la que se salvó de la eliminación por muy poco: “Cualquier cosa que iba a pasar, yo ya me iba feliz”. Esta declaración sería recordada por el jurado, pero antes, Walter interpretó a “Nino Bravo” con el tema “Te Quiero, Te Quiero” en una nueva noche de conciertos de “Yo Soy”.

El participante brilló en el escenario con una tremenda interpretación y un timbre sumamente parecido al del artista original, lo que hizo gritar al público y gustar al jurado.

A pesar de su excelente participación, Ricardo Morán fue el jurado que no dejó pasar su antigua declaración, y le preguntó si era cierto que se iba tranquilo de la competencia. Ante ello, el conductor Franco Cabrera intercedió por él, diciendo: “No es lo que ha querido decir (…) Mil disculpas, su señoría”.

Luego de dejar en claro que sí está seguro de querer seguir en el programa, Ricardo Morán le recomendó trabajar la gran intensidad de su voz, ya que, cuando la fuerza demasiado, esta se “adelgaza” y pierde profundidad. Por lo demás, tanto Ricardo como el resto del jurado felicitaron su extraordinaria actuación.

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