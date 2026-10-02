Yo Soy 2026: “Héctor Lavoe” sumó otro “gol” más a su cuenta con “El Cantante”

Tomás Matteo encarnó de manera magistral al maestro “Héctor Lavoe” con su canción más emblemática, “El Cantante”. Tomás trajo la salsa y el sabor a los escenarios de “Yo Soy”, haciendo que el público disfrutara con su excelente interpretación y swing.

Al terminar su presentación, el jurado aplaudió con una sonrisa en el rostro, reflejando una buena señal de cara a salvarse de la noche de sentencia.

El jurado tuvo una observación particular sobre el participante, que Ricardo Morán supo definir: “Hemos tomado a un chico sonriente y dulce, y lo estamos llevando a este mundo más oscuro y complejo (…) y te está saliendo muy bien”.

Además, consideró que su actuación fue el primer “gol” de la noche, sumando otro más en su paso por la competencia. Resaltó que no tenía ninguna observación por hacer, aunque aclaró que le preocupa que los comentarios positivos puedan volverlo conformista, ya que Tomás tiene mucho potencial y debe seguir buscando crecer.

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

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