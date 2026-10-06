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Valentina Valiente

Valentina Valiente Capítulo 151: ¿Desafía a Edmundo? Frida anuncia que volverá a instalarse en su casa

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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La escena inicia cuando Frida irrumpe en la vivienda de Don Edmundo con dos maletas y exige hablar en privado: “Déjanos solos”. Don Edmundo le pide a Lupe que se retire y Frida cierra la puerta, marcando el inicio de un tenso momento.
Edmundo la encara de inmediato: “¿Se puede saber qué haces en mi casa con esas dos maletas?”. Lejos de intimidarse, Frida responde con absoluta frialdad y determinación: “Desde hoy regreso a vivir acá”.
Ambos mantienen una mirada cargada de mucha tensión, dejando en el aire la gran interrogante sobre si Edmundo cederá ante su provocación o la pondrá en su lugar.

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