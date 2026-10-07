Valentina Valiente Capítulo 152: Diego le reclama a Valentina por no darle el lugar que merece

Tras enterarse de la mentira de Valentina, Diego le reclama por no haberle contado la verdad sobre la amenaza de Maca y el problema con Alejandro. Ella intenta justificarse diciendo: “No quería cargarte con todos mis problemas; tú estás empezando un tratamiento delicado”, a lo que Diego le responde: “No significa que por eso no te voy a ayudar, para eso estamos juntos, somos un equipo”.

Diego también le deja una duda importante: “¿Por qué fuiste a buscar a Macarena?”. Valentina le explica que no podía dejar que Maca se saliera con las suyas, pero él le dice que debió esperar a que fuera Alejandro quien resolviera las cosas con ella, en lugar de poner en peligro a su propia familia. Harto de la situación, Diego se anima a preguntarle directamente: “¿Por qué todavía no puedes sacar a Alejandro de tu cabeza?”.

Valentina insiste en que todo es por culpa de Macarena, ya que le ha complicado la vida por completo, pero Diego no logra entender cómo, pese a la manipulación de Maca, ella sigue tan conectada a su ex. Finalmente, cansado de la situación, Diego le confiesa que siente que no le está dando el lugar que realmente merece.

¿Valentina logrará demostrarle a Diego que Alejandro ya quedó en el pasado? ¿Esta discusión pondrá en riesgo su relación? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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