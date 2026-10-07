Caso Liceo Naval: Fiscalía inicia diligencias tras denuncia por nueva presunta agresión en ‘Maranguita’

El Ministerio Público informó, mediante sus redes sociales, que la Décima Fiscalía de Familia ha iniciado diligencias preliminares después de conocer la denuncia presentada por una presunta agresión física en la que estaría involucrado más de uno de los menores que permanecen en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Esto en el marco del denominado ‘Caso Liceo Naval’.

“La Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento del caso tras la denuncia presentada en la comisaría de San Miguel por presunta agresión en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La fiscal a cargo es Rita Ajalcriña Cabezudo”, señala la publicación difundida por la Fiscalía de la Nación.

🚨 #LoÚltimo | La Décima Fiscalía de Familia de Turno tomó conocimiento del caso tras la denuncia presentada en la comisaría de San Miguel por presunta agresión en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La fiscal a cargo es Rita Ajalcriña Cabezudo. https://t.co/Epr4weqeQ9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 8, 2026

CASO LICEO NAVAL ALMIRANTE GUISE

A través de documentos, testimonios y una investigación exhaustiva, Punto Final reconstruyó los hechos ocurridos el martes 15 de septiembre dentro de una van que trasladaba a varios estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja.

Seis adolescentes son investigados por la presunta agresión sexual contra un menor de 15 años y, por decisión del Tercer Juzgado de Familia de Lima, cumplen cuatro meses de internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

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