Yo Soy 2026: “Christina Aguilera” vino por su revancha tras su dura autocrítica y brilló en el escenario

Antes de su presentación, Sasha declaró sobre su última actuación, que generó polémica: “Siento que es una vergüenza, me siento avergonzada (…) Espero que lo puedan comprender (…) Fui un desastre, pido perdón”.

Tras su dura autocrítica, llegó el turno de “Christina Aguilera”, quien interpretó el tema “Bound To You”. Con todo su esfuerzo por demostrar su talento, la participante brilló en el escenario con una tremenda actuación que confirmó ser una de las grandes competidoras de “Yo Soy”.

Jely Reátegui lo supo reconocer, rescatando su conexión profunda con la canción y la emoción progresiva de la interpretación. Además, le dio un consejo sobre sus declaraciones anteriores: “No seas tan dura contigo misma (…) No te des con palo, no te sirve eso. Más bien, disfruta todo lo que estás haciendo que es maravilloso”.

Ricardo Morán felicitó en general la presentación, ya que le gustó la puesta en escena, las luces y la caracterización, elementos que sumaron para que brille su canto, el cual calificó de “espectacularmente bien”.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!