Valentina Valiente Capítulo 152: Edmundo confiesa que engañó a Frida y le exige firmar el divorcio
Frida vuelve a la casa de Edmundo con la esperanza de que la reciba, luego de haber colaborado con las autoridades tal como él se lo pidió. Sin embargo, Edmundo se muestra tajante y le aclara que primero debe pasar por todos los interrogatorios y completar el proceso legal antes de siquiera pensar en volver. Frida acepta, pero no puede evitar preguntarle: “Quiero rehacer mi vida contigo. ¿Has pensado en perdonarme o estás haciendo todo esto para torturarme y vengarte de mí?”
Sin pelos en la lengua, Edmundo le responde: “Toda la razón, te engañé al igual que tú lo has hecho conmigo durante mucho tiempo”. Fue así como Frida descubrió que todo este tiempo fue manipulada, mientras Edmundo no se guardó nada y le expresó con total sinceridad lo que realmente siente y piensa de ella. Entre gritos, lágrimas y reclamos, remató diciéndole: “A diferencia de ti, no soy un desalmado. Yo te ofrezco un monto suficiente como para que puedas tragar por unos meses, si es que tú firmas inmediatamente este documento”, refiriéndose al divorcio legal que espera que ella acepte.
¿Frida terminará firmando el divorcio después de esta dura confesión? ¿Logrará rehacer su vida lejos de Edmundo? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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