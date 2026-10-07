Valentina Valiente Capítulo 152: Frida muestra su lado más cruel y deja a Edmundo sufriendo un ataque
Frida deja a un lado su papel de víctima y le muestra a Edmundo su verdadera personalidad. Tras una fuerte discusión, le suelta sin piedad: “Te felicito, Edmundo. Por fin, un hombre con carácter. No queda ni la pisca del pelele con el que me casé (…) Yo nunca he estado enamorado de ti, me casé contigo porque eras un viejo con plata. Me daba náuseas besarte, meterme a la cama contigo. Tenía que pensar en la herencia. Pero hay que ser bien idiota para creer que una mujer como yo iba a estar contigo por amor”.
No conforme con eso, Frida se venga también con un comentario sobre su nieta: “Gracia María debe estar bien muerta en una tumba sin nombre. ¿Qué se siente tener tanta plata y no haber podido salvarla?”. Tras tantas palabras hirientes, Edmundo sufre un ataque, y Frida, lejos de ayudarlo, le quita sus pastillas antes de que pueda alcanzarlas.
En medio de su crisis, él le ruega que se las devuelva, pero ella, cruel, le responde: “Te las daría, pero como dices que soy una hipócrita, una inmoral, una desgraciada”. Así, deja a Edmundo tirado en el piso suplicando ayuda, mientras ella solo lo observa y se burla de su situación.
¿Edmundo logrará sobrevivir a este cruel ataque de Frida? ¿Alguien llegará a tiempo para salvarlo? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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