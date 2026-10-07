Valentina Valiente Capítulo 152: ¡Valentina y Diego se encuentran cara a cara con Alejandro y Maca!

Maca y Alejandro son los primeros en llegar al centro médico donde quedó hospitalizado Edmundo. En medio del pasillo, Frida los recibe entre falsas lágrimas y les cuenta: “Es como si su cuerpo dijera basta”, dejando a ambos muy preocupados mientras esperan más información sobre su estado.

Lo que no se esperaban es que, unos segundos después, también llegaran Valentina y Diego, encontrándose cara a cara con Alejandro y Maca justo después de todo el conflicto que vivieron ambas parejas. El reencuentro no tardó en cargar el ambiente de tensión e incomodidad.

¿Cómo manejarán esta incómoda situación en medio de la preocupación por Edmundo? ¿El reencuentro sacará a flote los problemas entre ellos? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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