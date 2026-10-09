Yo Soy 2026: “Ricky Martin” sacó los pasos prohibidos en el reto del espejo con “La Bomba”

Favio Enríquez se sometió a la prueba del espejo con su imitación de “Ricky Martin” al cantar “La Bomba”. Con su gran entrega en el escenario, Favio sacó los pasos prohibidos, haciendo gritar de euforia al público y luciendo un timbre y una forma de hablar idénticos a los del artista. Tras el final de su presentación, el jurado compartió su devolución.

Carlos Alcántara solo atinó a comentar: “Pase lo que pase, tú siempre dejando el 100% y no dejando de sonreír. Hoy moviste las caderas”.

Hasta Jely Reátegui se animó a decir: “Creo que es tu mejor presentación”, resaltando su voz airosa, la actitud correcta y el timbre bastante cercano al del artista original.

Finalmente, Ricardo Morán señaló: “Si algún día, tú tienes que arrancar un concierto y convencer a todo el mundo de que eres Ricky Martin y que todo el mundo se pare y que todo el mundo baile. Lo que has hecho hoy día es lo que tienes que hacer, porque ha estado increíble”.

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