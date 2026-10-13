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Valentina Valiente Capítulo 156: ¿Bárbara y Gabriel inician una nueva relación?

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Bárbara tomó aire para iniciar su esperada declaración: “Gabriel, quiero hablar en serio contigo. Siento que estoy empezando a sentir cosas por ti cuando te veo”. Sin embargo, la seriedad se rompió con la respuesta de Gabriel: “¿Cómo cosas así… como acidez, náuseas, mareos?”.
A pesar del despiste, Bárbara insistió para dejar las bromas de lado y ser completamente directa: “Gabriel, no te das cuenta… me gustas de verdad”. Sorprendido por la revelación, él dudó si se trataba de una broma en vivo: “¿Esto es en serio? ¿No es una cámara escondida o algo así? Barbarita, yo acabo de salir de una relación complicada, dura, hasta tóxica podría decirse, y nunca imaginé que el hecho de que te vinieras a vivir…”.
Sin dejarlo terminar de poner excusas, la joven le propuso dar el siguiente paso sin miedos: “Deja de imaginar cosas, podemos pasar a la realidad. Tenemos la corazonada de intentarlo de una vez y no perdemos nada”.
Para cerrar con broche de oro, Gabriel fingió desconcierto con una coqueta sonrisa que dejó abiertas las puertas al amor: “No me quedó muy claro… ¿me lo puedes explicar de nuevo, por favor?”. En ese momento, ambos sellaron la conversación con un pasionado beso.

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