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Valentina Valiente Capítulo 156: Brisa enfrenta a Ximena y Macarena por su relación con Rocky

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Ximena intentó frenar a Brisa sobre la ‘exposición’ de su pareja: “Maca y yo hemos visto en lo que andas últimamente y queríamos decirte que eso no encaja con la imagen que hemos construido todos estos años. Igual no te decimos que no lo veas, lo que sí te decimos es que no lo expongas públicamente”.
Sin embargo, la tensión estalló cuando Brisa aclaró las cosas sin rodeos: “Rocky es mi enamorado”. La revelación dejó en shock a Macarena, quien entre ataques de pánico desató sus prejuicios: “¿Qué le viste a ese chusco? No entiendo, ¿no te hizo un amarre o esas cosas que ellos hacen? Tú te mereces mucho más”.
Brisa cuadró a sus amigas, demostrando que sus sentimientos van muy en serio: “¡Basta de decir tonterías! Rocky es un chico trabajador, honesto, guapo, divertido y me hace feliz. Lo único horrible aquí es que ustedes no puedan verme feliz sin juzgarme por una vez. Si esto no va con ‘Limeñitas Divas’, entonces quizá el problema no soy yo”.

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