X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Valentina Valiente

Valentina Valiente Capítulo 156: Frida propone retirar el soporte vital de Don Edmundo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
Compartir
El doctor fue directo al detallar el estado de Don Edmundo: “Lamento decirle que no hay mejoría. El pronóstico continúa siendo muy reservado, pero ahora dependemos de que él despierte y responda por sí mismo, porque son las máquinas las que están haciendo el trabajo por él”.
Aprovechando el diagnóstico, Frida fingió una profunda pena para poner sobre la mesa una propuesta radical: “Edmundo es un hombre tan fuerte, tan digno… Él siempre me decía ‘Fridita, yo no quiero vivir conectado a una máquina, eso no es vida’”.
Ante la mirada atenta del doctor, quien intentó calmarla reconociendo lo doloroso de la situación, Frida lanzó su verdadera jugada sin anestesia: “Doctor, si ya no hay esperanza, si él está sufriendo… ¿no sería mejor desconectarlo? Digo, yo solamente estoy cumpliendo con el deseo de mi marido”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo