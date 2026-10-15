X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Valentina Valiente

Valentina Valiente Capítulo 158: Brisa le confiesa a Rocky la terrible mentira de Macarena

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
Compartir
Afectada por la situación, Brisa inició la conversación: “Descubrí algo de Macarena que en verdad me tiene muy mal. Intenté que ella se abra conmigo y me diga la verdad, pero me trató pésimo”. Ante la sorpresa de Rocky, la joven agregó: “Ha mentido sobre algo muy grave, algo que le puede estar haciendo daño a la vida de otras personas”.
Preocupado por la gravedad del asunto, Rocky intentó sacarle más información para entender el dilema: “Explícame bien. No sé qué es”. Sin embargo, Brisa prefirió guardarse los nombres para no involucrarlo: “No te quiero decir tanto porque no quiero que te veas involucrado en esto”.
Rocky fue contundente y le dio el empujón que necesitaba: “Entonces tienes que moverte, Brisa. Tienes que alertar a esas personas y que se friegue Macarena por mentirosa. ¿O le tienes miedo, acaso?”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo