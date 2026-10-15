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Valentina Valiente Capítulo 158: Brisa rompe el silencio y le confiesa a Alejandro la trampa de Macarena

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Brisa advirtió a Alejandro sobre el verdadero rostro de su prometida: “Alejandro, no conozco los detalles de lo que te voy a decir porque traté de preguntarle a Macarena y Ximena y ninguna quiso…”.
Sorprendido, Alejandro la interrumpió buscando respuestas inmediatas: “A ver Brisa, no entiendo nada, ya dime qué pasa”. Fue en ese instante cuando la joven soltó la noticia: “Macarena no está siendo sincera contigo, te está manipulando. Ha manipulado a un montón de personas, entre ellas tu mamá, para que tú y Valentina no puedan estar juntos”.
Impactado por las palabras de Brisa, Alejandro apenas pudo procesar la gravedad del engaño: “¿Qué?”, a lo que Brisa remató con frialdad: “Y lo logró”.

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