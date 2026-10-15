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Valentina Valiente Capítulo 158: Brisa rechaza ser dama de honor de Macarena

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Emocionada por los preparativos de su matrimonio, Macarena decidió dar un paso clave y reunir a sus mejores amigas para hacerles una propuesta súper especial: “¿Quieren ser mis damas de honor?”.
La noticia provocó la rápida emoción de Ximena: “¡Obvio, claro que sí!”. Sin embargo, la fría y desencajada reacción de Brisa arruinó de inmediato el momento de celebración, despertando la curiosidad de Ximena: “¿Qué pasa? ¿No te hace feliz la noticia?”.
Tratando de disimular la pesada carga de la verdad que acaba de descubrir sobre la trampa tendida a Alejandro y Valentina, Brisa intentó salir del paso con una excusa improvisada: “No, no es eso… lo que pasa es que tengo yoga ahorita y tengo que ir a prepararme, nos vemos luego”.
La repentina huida dejó totalmente desconcertadas Macarena: “¿Y a esta qué le pasa?”.

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