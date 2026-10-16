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Valentina Valiente Capítulo 159: Alejandro cancela la boda y enfrenta a Macarena

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Acompañado por su Susana, Alejandro llegó a encarar a su prometida justo cuando ella presumía los avances del evento: “Han llegado en el momento perfecto. Kiara me acaba de mandar la propuesta para el arco floral con orquídeas blancas y un tul precioso para nuestro matrimonio, les va a encantar”, comentó Macarena con entusiasmo.
Sin embargo, la respuesta de Alejandro cortó de seco toda la ilusión: “No va a haber ningún matrimonio, Macarena”. Ante el desconcierto, no guardó más silencio: “Ya deja de actuar, sí. Ya sabemos la verdad sobre tu plan para separarme de Valentina”.
Sumándose al reclamo, Susana encaró a quien consideraba su aliada: “¿Cómo pudiste hacer eso, Macarena? ¿Cómo pudiste manipularnos así?”. Aunque Macarena intentó victimizarse asegurando que no entendía de qué la acusaban, Alejandro terminó de acorralarla revelando la prueba reina: “Macarena, por favor. Brisa te escuchó hablando con Ximena, orgullosa de haber conseguido tu plan. Ya no tiene caso que sigas mintiendo”.

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