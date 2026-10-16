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Valentina Valiente Capítulo 159: Bárbara confirma la trampa de Macarena y advierte el peligro que corre la familia de Valentina

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Susana comenzó pidiendo disculpas por lo ocurrido en el bar y, aunque Bárbara intentó esquivar el tema por incomodidad, la insistencia de Alejandro y las palabras de Gabo la llevaron a romper el silencio: “Yo le conté la verdad a Macarena: que tú habías estado enganchadísimo con Valentina y que por eso te resististe”.
Indignado al escuchar la confirmación, Alejandro reaccionó furioso y anunció que iría inmediatamente a encarar a su prometida: “¡Es increíble! Tengo que ir a confrontar a Macarena en este momento”.
Sin embargo, frenando el impulso del empresario, Gabo y Bárbara soltaron una advertencia: “¡No! Macarena amenazó con meterse con Valentina o con su familia si nosotros le contábamos que todo era una mentira”.

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