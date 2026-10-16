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Valentina Valiente Capítulo 159: Susana le confiesa la verdad a Alejandro

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Acorralada por las preguntas de Alejandro, Susana no tuvo más opción que confesar la verdad: “Te mentí, hijo. La que me lo contó fue Macarena y me suplicó que no dijera que había sido ella, que estaba muy preocupada por ti porque te ibas a casar con Valentina”.
La revelación provocó la indignación inmediata de Alejandro: “Te llenó de miedo, mamá. Te manipuló como a un títere, te mintió para protegerse”. Susana admitió su error al recordar cómo grabó a Bárbara que luego usó para separar a la pareja: “Yo se lo hice escuchar a Valentina para que supiera que la habías traicionado… Lo siento tanto, hijo. No puedo creer que haya planeado todo esto de una forma tan siniestra”.
Decidido a cortar de raíz con el engaño, Alejandro anunció su próximo paso: “Le voy a ir a decir todas sus verdades en la cara, mamá, y tú me vas a ayudar”.

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