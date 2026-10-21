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Valentina Valiente

Valentina Valiente Capítulo 162: Valentina cantó en un podcast y provocó una impactante reacción en Don Edmundo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Mientras Valentina participaba como invitada en “Dulce Podcast”, la conductora le preguntó por la primera canción que la enamoró de la música: “Esta canción se la quiero dedicar a todas las personas que sin ningún compromiso se quedan en la vida de alguien para cuidar y proteger… en especial a Edmundo, que es como mi abuelo”.
A pesar de los nervios por improvisar el tema en el estudio, Valentina interpretó la melodía que Edmundo solía tocarle a “Gracia María” en el piano, cautivando por completo a los oyentes del programa.
Sin embargo, lo más impactante ocurrió fuera del set: mientras las gemelas le hacían escuchar la transmisión del podcast a Edmundo en su cama, la voz y la canción de Valentina lograron lo impensable, provocando que mueva un dedo, dando la primera señal de reacción tras su delicado estado de salud.

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