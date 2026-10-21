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Valentina Valiente Capítulo 162: Valentina promete ser la tutora legal de sus hermanos

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Temerosos de que la falta de papeles en su adopción y las pequeñas travesuras del pasado les jueguen en contra ante las autoridades, los hermanos de Valentina rompieron en angustia al pensar que serían separados:  “¿Y si se enteran de que he cantado en los buses o hice un cachuelo para comprarle algo a Katy? ¿Nos pueden separar por eso?”, cuestionaron los hermanos de Valentina.
Para calmarlos, Valentina y el abogado se encargaron de desmitificar el proceso de evaluación: “Las personas que los van a entrevistar no son sus enemigos, no están buscando una excusa para separarlos. Al contrario, el trabajo de las autoridades es proteger a los menores, asegurarse de que no sufran maltratos y vivan en un lugar seguro y lleno de afecto”.
Valentina les dio la gran noticia que cambiará su destino legal: “Yo voy a hacer todo lo posible para que queden reconocidos legalmente como la familia que siempre han sido. Ahora tengo un trabajo estable y seré quien figure como su tutora”.

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