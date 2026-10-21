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Valentina Valiente Capítulo 162: Valentina le confiensa a sus hermanos la verdad sobre su adopción

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Valentina tomó la decisión de hablar con sus hermanos y contarles la verdad sobre su situación familiar. “Hay un trámite legal que nunca llegó a completarse, es por eso que no existe ningún documento de adopción”, reveló, dejando a sus hermanitos en completo shock.
Ante el temor de dejar de ser familia, Tony y sus hermanos rompieron en llanto al cuestionar si Dolores dejaría de ser su abuelita: “¡Claro que lo soy, mi Tony! Nada va a cambiar eso, nadie va a borrar la familia que hemos construido ni el amor que nos une”.
La escena se convirtió en un mar de lágrimas cuando los hermanos de Valentina recordaron que Dolores y Rómulo los acogieron cuando nadie más lo hizo. Entre abrazos, Valentina prometió luchar con uñas y dientes para que ningún juez ni Macarena logre separarlos.

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