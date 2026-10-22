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Valentina Valiente Capítulo 163: Elsa exige cerrar el carwash tras una visión de Leo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Fuera de sí y  tras visualizar a Leo tendido e inconsciente en el suelo del carwash, Elsa irrumpió desesperada para exigir el cierre inmediato del local: “¡Doctora, doctora! Tienes que cerrar este local… ¡que tienes que cerrar este local, nos tenemos que ir ya mismo!”.
La desesperación de Elsa dejó sorprendido a Leo. Con los extorsionadores tras los pasos de Leo y los comerciantes del barrio, la aterradora premonición plantea la duda de si la visión de Elsa terminará convirtiéndose en una amarga realidad.

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