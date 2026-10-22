Yo Soy Casting 2026: “Linda Perry” dio show antes de cantar y le dio un abrazo a “Huachano”
Paola Stagnaro vino a imitar a “Linda Perry”, vocalista de la banda “4 Non Blondes”, con la canción “What’s up”. Lo primero que hizo la participante fue saludar al camarógrafo, mejor conocido como “Huachano”, a quien le hizo especial ilusión saludar. Así, dio show antes de empezar su casting.
Luego buscó molestar a Ricardo Morán dándole un abrazo y recordó su paso por antiguas temporadas con otros personajes.
A pesar de que se divirtieron, los tres jurados estuvieron de acuerdo en que no podía pasar a la siguiente etapa de los castings. Sin embargo, Carlos Alcántara resaltó el gran momento televisivo que dejó en su audición y valoró su enorme carisma y personalidad.
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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
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