Yo Soy Casting 2026: “Gloria Trevi” se subió a la mesa del jurado y dejó en shock a todos

Desde México, Missa Herrera llegó a imitar a “Gloria Trevi” con la canción “Zapatos Viejos”. Con la experiencia de haberse presentado junto a la propia artista original, su actitud y su entrega total brindaron el mejor espectáculo posible en su primera audición, dejando atónitos al jurado y a toda la gente presente en el programa. Además, demostró un buen nivel de canto y la condición física necesaria para realizar todas sus maniobras y pasos de baile.

Incluso tuvo el atrevimiento de subirse a la mesa del jurado, les bailó y le tocó la cabeza a cada uno, dejando en shock a todos.

Ricardo Morán no dudó en felicitarla por tomar la decisión correcta de arriesgar todo en su primer casting y dejó una excelente imagen de ella como imitadora y artista. Así lo expresó: “Es una forma correcta de hacer una audición”.

Además de él, Lita Pezo y Carlos Alcántara dieron su “sí”, y le dieron la bienvenida a la siguiente ronda de la competencia de Yo Soy.

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