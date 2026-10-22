PNP incauta arsenal de guerra a presunta organización criminal vinculada a la minería ilegal en Amazonas

La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de su Dirección de Medio Ambiente, incautó armamento de guerra, municiones y material explosivo que estaría relacionado con la organización criminal ‘Los Lobos II’, investigada por presuntas actividades de minería ilegal y otros delitos en la zona fronteriza con Ecuador. La intervención se llevó a cabo en el sector El Tambo, distrito de Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Durante el operativo, los agentes encontraron fusiles de guerra, pistolas, una escopeta, chalecos antibalas y granadas, entre otros objetos. El material decomisado será sometido a las diligencias correspondientes para establecer su procedencia y determinar si está vinculado con las actividades ilícitas atribuidas a esta organización.

Entre las armas incautadas figuran cuatro fusiles AR-15 y 400 municiones de calibre .223, destinadas a este tipo de armamento. También se decomisaron dos pistolas de 9 milímetros, de las marcas Pietro Beretta y Bersa, acompañadas de otras 200 municiones del mismo calibre.

A este arsenal se suman una escopeta perdigonera con 66 cartuchos, tres chalecos antibalas, cuatro granadas lacrimógenas, una granada de estruendo y tres puñales tácticos. Todo lo encontrado quedó sujeto a las investigaciones policiales para establecer su posible relación con los delitos bajo investigación.

VÍNCULOS CON ORGANIZACIONES CRIMINALES

Según la información policial, ‘Los Lobos II’ estaría involucrada en actividades de minería ilegal y en la tenencia ilícita de armas y explosivos de uso de guerra. Asimismo, se le atribuye una presunta participación en delitos conexos como extorsión, sicariato y secuestro.

Las investigaciones también apuntan a posibles conexiones con otras organizaciones delictivas. De acuerdo con los datos proporcionados por la Policía, esta agrupación mantendría presuntos vínculos con ‘Los Choneros’, organización criminal transnacional de Ecuador, y con ‘Los Pulpos’, de la región La Libertad, además de otros grupos.

La incautación forma parte de las acciones de investigación posteriores al megaoperativo realizado el pasado 6 de octubre por la Dirección de Medio Ambiente de la PNP. Aquella intervención permitió la detención de nueve presuntos integrantes de ‘Los Lobos II’, entre ellos civiles y miembros en actividad del Ejército y de la Policía Nacional.

Las acciones policiales se desarrollaron de manera simultánea en cinco regiones del país: Amazonas, Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima. En ese contexto, el hallazgo del armamento en Cenepa constituye parte de las diligencias destinadas a esclarecer el alcance de las actividades atribuidas a la organización y sus posibles conexiones con otras redes criminales.

Las autoridades deberán determinar la procedencia del material incautado y establecer si fue utilizado o estaba destinado a actividades vinculadas con los delitos investigados.

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