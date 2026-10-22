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Valentina Valiente Capítulo 163: Frida y Susana rompen su amistad tras una discusión por Macarena y Alejandro

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Sumida en la culpa y el dolor, Frida buscó responsables para la crisis de su hija y apuntó directamente contra la familia de Alejandro, desatando un duro e irreversible enfrentamiento con Susana. “Mi hija está destruida emocionalmente por culpa de tu hijo y la sarrapastrosa”, le reclamó amargamente Frida.
Sin embargo, Susana no se quedó callada: “Si Macarena está así es responsabilidad únicamente suya. Ella manipuló y le mintió a todo el mundo, incluida a mí. Alejandro nunca jugó con sus sentimientos, fue exactamente al revés. Y sería bueno que tú asumas tu responsabilidad también…”.
A pesar de que Susana intentó aconsejarle que no alejara a sus seres queridos en un momento de tanto dolor, el orgullo y la rabia de Frida terminaron por quebrarlo todo: “¡Lárgate de mi casa, ni te me acerques!”.

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